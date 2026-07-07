Un pansement compressif ou hémostatique permet d’arrêter un saignement abondant en exerçant une pression directe sur la plaie, tout en favorisant la coagulation du sang. Face à une hémorragie, chaque seconde compte. Un adulte possède environ 5 litres de sang, et une perte de 30 % de ce volume peut engager le pronostic vital en quelques minutes. Vous êtes responsable sécurité, sauveteur secouriste du travail ou simplement soucieux de bien équiper votre trousse de secours ? Nous vous expliquons ici tout ce qu’il faut savoir : différences entre les deux types de pansements, gestes à adopter, critères de choix et erreurs à éviter.

Pourquoi ces pansements sont indispensables dans toute trousse de secours

Les hémorragies externes figurent parmi les urgences les plus fréquentes en milieu professionnel. Coupure profonde sur un chantier, accident avec une machine-outil en atelier, chute en entrepôt : les scénarios ne manquent pas. Selon l’Assurance Maladie, plus de 550 000 accidents du travail avec arrêt sont recensés chaque année en France. Une part significative implique des plaies avec saignement.

Un simple pansement adhésif ne suffit pas dans ces situations. Le pansement compressif, lui, combine une compresse absorbante et une bande élastique. Il maintient une pression constante sans immobiliser le sauveteur, qui garde ainsi les mains libres pour alerter les secours. Le pansement hémostatique va plus loin : il contient des agents actifs, comme l’alginate de calcium, qui accélèrent la formation du caillot sanguin.

Pour équiper correctement votre entreprise ou votre infirmerie, nous vous invitons à voir les produits disponibles en version compressive et hémostatique, adaptés aux différents niveaux de risque de votre activité.

Maintenant que l’utilité de ces dispositifs est posée, voyons comment les distinguer précisément.

Pansement compressif ou hémostatique : quelles différences concrètes ?

Ces deux dispositifs poursuivent le même objectif, mais avec des mécanismes distincts. Le comprendre vous aidera à choisir le bon produit au bon moment.

Le pansement compressif : la pression avant tout

Il s’agit d’une compresse épaisse, souvent de 10 x 10 cm ou plus, fixée à une bande extensible. La pression mécanique exercée sur la plaie comprime les vaisseaux et ralentit le saignement. Ce type de pansement convient à la majorité des plaies qui saignent abondamment : coupures profondes, plaies aux membres, blessures par outil.

Le pansement hémostatique : la coagulation accélérée

Le pansement hémostatique intègre des substances qui déclenchent ou accélèrent la coagulation. Le coussin hémostatique d’urgence (CHU) en est l’exemple le plus connu. Certains modèles stoppent un saignement en 3 à 5 minutes seulement. Il est particulièrement recommandé pour les hémorragies importantes ou les zones difficiles à comprimer, comme le cuir chevelu.

La distinction est claire ? Passons à la pratique, car un bon produit mal utilisé perd toute son efficacité.

Comment utiliser un pansement compressif en 4 étapes

Un geste bien exécuté peut sauver une vie. Voici la méthode que nous recommandons, conforme aux référentiels de secourisme (SST, PSC1).

Protégez-vous : enfilez des gants à usage unique, en nitrile de préférence, pour éviter tout contact avec le sang. Comprimez immédiatement : appuyez fermement sur la plaie avec la compresse pendant au moins 5 minutes, sans relâcher pour vérifier. Fixez le pansement : enroulez la bande autour du membre en maintenant une tension suffisante, sans couper la circulation. Les doigts ou orteils doivent rester colorés et chauds. Alertez les secours : composez le 15 ou le 112 si le saignement persiste ou si la victime présente des signes de malaise.

Un point de vigilance : si le sang traverse le premier pansement, n’enlevez jamais celui-ci. Ajoutez une seconde compresse par-dessus et renforcez la compression. Le garrot reste un geste de dernier recours, réservé aux hémorragies incontrôlables des membres.

Ces gestes maîtrisés, encore faut-il disposer du bon matériel. Voici nos critères de sélection.

Bien choisir son pansement : les critères qui font la différence

Tous les pansements compressifs ne se valent pas. Nous vous conseillons d’examiner quatre points avant tout achat.

La stérilité d’abord : un pansement stérile sous emballage individuel limite le risque d’infection. Vérifiez la date de péremption, généralement de 3 à 5 ans. La taille ensuite : prévoyez plusieurs formats, du modèle 6 x 8 cm pour les doigts au format 20 x 20 cm pour les plaies étendues. Le pouvoir absorbant compte également : une compresse multicouche retient davantage de sang qu’une gaze simple. Enfin, la facilité d’utilisation : un pansement avec bande intégrée se pose d’une seule main, un atout réel en situation de stress.

Pensez aussi à votre secteur d’activité. En agroalimentaire, les pansements détectables aux rayons X ou au détecteur de métaux sont obligatoires. Sur un chantier isolé, un coussin hémostatique s’impose dans chaque trousse.

Reste une question essentielle : où se procurer du matériel fiable et conforme ?

Securimed, l’expert de la santé au travail depuis 1986

Pour vous équiper en toute confiance, nous vous recommandons Securimed, spécialiste français du matériel de premiers secours depuis 40 ans. L’enseigne, réservée aux professionnels et aux entreprises, propose plus de 5 000 références : pansements compressifs et hémostatiques, trousses de secours sur mesure, armoires à pharmacie, défibrillateurs et matériel de formation au secourisme.

Ce qui distingue Securimed ? Une certification ISO 13485, gage de qualité pour les dispositifs médicaux, et un système de traçabilité qui vous alerte lorsqu’un produit approche de sa date de péremption. Fini les compresses périmées découvertes au pire moment ! La livraison s’effectue en 24 à 48 heures partout en France métropolitaine, avec la gratuité dès 230 € HT d’achat. Les équipes de Securimed accompagnent aussi les entreprises dans le choix du contenu de leurs trousses, selon les risques propres à chaque métier : restauration, industrie, BTP ou collectivités.

Vous connaissez désormais les fondamentaux pour réagir face à une hémorragie. Et si vous profitiez de cette lecture pour vérifier votre trousse de secours dès aujourd’hui ? Contrôlez les dates de péremption, complétez les manquants et, pourquoi pas, inscrivez vos équipes à une formation aux gestes qui sauvent. La meilleure urgence est celle que l’on a anticipée.