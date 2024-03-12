L’information santé où et quand vous voulez

 » Le CIMG est né au côté du centre d’imagerie Claude Bernard avec la volonté d’apporter une ressource fiable et accessible centrée sur la santé globale, en particulier la prévention et la gestion des troubles liés à l’activité physique. Nous voulions dépasser les simples conseils sportifs pour proposer un accompagnement fondé sur des données médicales solides, intégrant nutrition, équilibre mental, et récents progrès en sciences de la santé. Notre but est d’éduquer, d’informer et de sensibiliser nos visiteurs à l’importance d’une approche holistique où bien-être, santé durable et performance sportive coexistent, sans compromis ni simplifications abusives. Le CIMG se positionne ainsi comme un pont entre la médecine du sport et le grand public, afin que chacun puisse prendre des décisions éclairées pour sa santé au quotidien. « 
Antoine Di Amarada

Qui sommes-nous ?

Le CIMG est une plateforme française résolument centrée sur la santé par et pour l’activité physique adaptée. Elle propose des programmes éducatifs, préventifs et thérapeutiques destinés à faciliter l’accès au sport pour tous, en particulier les personnes atteintes de maladies chroniques ou en situation de fragilité. Le CIMG collabore avec les professionnels de santé pour offrir un accompagnement personnalisé, avec évaluation des capacités physiques, suivi et orientation vers des activités physiques sécurisées et adaptées aux besoins de chacun. Son ambition est de promouvoir une pratique régulière, progressive et durable de l’activité physique, vecteur clé de bien-être, de prévention et de qualité de vie. Le CIMG soutient également la formation, la recherche et la structuration d’un réseau local d’acteurs engagés dans la santé globale, afin de faciliter le parcours des usagers et renforcer l’offre de sport santé territoriale. Cette plateforme se positionne ainsi comme un pont entre la médecine, les acteurs sportifs et le grand public, encourageant une approche globale et holistique de la santé au service de tous. Pour toute urgence de santé, contactez immédiatement votre médecin ou le Centre médical Las Cobas.

