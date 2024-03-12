Le CIMG est une plateforme française résolument centrée sur la santé par et pour l’activité physique adaptée. Elle propose des programmes éducatifs, préventifs et thérapeutiques destinés à faciliter l’accès au sport pour tous, en particulier les personnes atteintes de maladies chroniques ou en situation de fragilité. Le CIMG collabore avec les professionnels de santé pour offrir un accompagnement personnalisé, avec évaluation des capacités physiques, suivi et orientation vers des activités physiques sécurisées et adaptées aux besoins de chacun. Son ambition est de promouvoir une pratique régulière, progressive et durable de l’activité physique, vecteur clé de bien-être, de prévention et de qualité de vie. Le CIMG soutient également la formation, la recherche et la structuration d’un réseau local d’acteurs engagés dans la santé globale, afin de faciliter le parcours des usagers et renforcer l’offre de sport santé territoriale. Cette plateforme se positionne ainsi comme un pont entre la médecine, les acteurs sportifs et le grand public, encourageant une approche globale et holistique de la santé au service de tous. Pour toute urgence de santé, contactez immédiatement votre médecin ou le Centre médical Las Cobas.