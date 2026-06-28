Greffe de cheveux : évolution et étapes de la repousse

L’essentiel à retenir : la greffe de cheveux est un processus de douze mois où la patience est votre alliée. Après une cicatrisation de dix jours et une chute transitoire normale au premier mois, la repousse s’intensifie dès le quatrième mois. Vous obtiendrez un résultat final naturel et permanent, avec une croissance de 90 à 100 % des greffons à un an.

La repousse complète après une intervention capillaire demande environ douze mois de patience, un délai durant lequel votre cuir chevelu traverse plusieurs phases de transformation. Bien que les résultats finaux soient permanents, vous allez d’abord observer une chute transitoire des greffons avant de voir apparaître une chevelure dense et naturelle.

Le suivi rigoureux de la greffe de cheveux évolution est le seul moyen de ne pas paniquer face aux changements surprenants des premières semaines. On fait le point ensemble sur les étapes clés pour vous aider à traverser cette période sereinement.

L’évolution d’une greffe de cheveux étape par étape

La repousse complète nécessite 12 mois, passant par une chute transitoire à 3 semaines avant une densification visible dès le 4ème mois. Le succès repose sur une cicatrisation rigoureuse des greffons durant les dix premiers jours.

Les dix premiers jours : cicatrisation et gestion des croûtes

Après l’intervention, votre cuir chevelu affiche un aspect rosé. De petites croûtes protectrices se forment sur chaque zone implantée. Dans la zone donneuse, les micro-perforations se referment déjà doucement.

Ces croûtes tombent naturellement entre le 7ème et le 10ème jour. Ne tentez jamais de les gratter. Utilisez les sprays recommandés pour hydrater la peau. Votre cuir chevelu retrouvera progressivement un aspect sain.

La patience est votre meilleure alliée durant cette première semaine où chaque greffon s’ancre définitivement dans son nouvel environnement.