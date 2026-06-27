Disque menstruel en pharmacie et parapharmacie : où acheter ?

Le disque menstruel reste rare dans les rayons des pharmacies françaises. Quelques parapharmacies en ligne (Easyparapharmacie, Pharma GDD) en proposent un ou deux modèles, principalement Intimina Ziggy Cup 2 et Nixit. La majorité des meilleures marques de disque menstruel (OmyDisc, Cup&Co, FemDisc, TheDisk, Bamboozy) se vendent uniquement en ligne, directement chez le fabricant. Cette distribution étroite tient à deux raisons simples : la jeunesse du marché du disque en France et le modèle direct-to-consumer adopté par les marques pionnières.

Pourquoi le disque menstruel reste rare en pharmacie

La cup menstruelle a mis dix ans à intégrer le rayon hygiène féminine des pharmacies françaises. Le disque, plus récent sur le marché (vraie démocratisation en 2022-2023), suit la même trajectoire avec un cycle plus court grâce à internet.

Trois éléments expliquent la quasi-absence du disque en officine physique :

Un produit jeune en France . Les premières marques françaises (Cup&Co, puis OmyDisc) ont moins de cinq ans. Les pharmaciens découvrent encore le format auprès de leurs clientes.

. Les premières marques françaises (Cup&Co, puis OmyDisc) ont moins de cinq ans. Les pharmaciens découvrent encore le format auprès de leurs clientes. Un modèle direct-to-consumer dominant . La plupart des fabricants vendent depuis leur propre site, avec pack 1+1 offert et garantie 90 jours satisfait ou remboursé. Référencer ces marques en pharmacie suppose une marge plus faible et un prix unitaire plus élevé pour la cliente.

. La plupart des fabricants vendent depuis leur propre site, avec pack 1+1 offert et garantie 90 jours satisfait ou remboursé. Référencer ces marques en pharmacie suppose une marge plus faible et un prix unitaire plus élevé pour la cliente. Une concurrence indirecte avec les cups. Le rayon protections internes des pharmacies est déjà occupé par les cups menstruelles (Lunette, MeLuna, DivaCup, Claricup) et les tampons. La place dédiée au disque, lorsqu’elle existe, accueille un seul modèle, parfois deux.

Les disques disponibles en parapharmacie en France

L’achat physique en pharmacie reste rarissime. La situation en ligne, sur les parapharmacies françaises, est un peu plus ouverte. Voici les deux marques régulièrement proposées :

Intimina Ziggy Cup 2

Marque suédoise distribuée à l’international, Ziggy Cup 2 est le disque le plus présent sur les sites de parapharmacie français (Easyparapharmacie, Pharma GDD, parfois Doctipharma). Sa forme ovale et sa capacité élevée (jusqu’à 76 ml en taille B) en font une alternative reconnue pour les flux abondants. Prix moyen : 39,95 €.

Nixit

Marque canadienne ultra-souple, Nixit est référencée sur certaines parapharmacies en ligne et chez quelques distributeurs spécialisés. Taille unique de 70 mm, capacité 70 ml, silicone particulièrement flexible. Prix indicatif : 47 € l’unité.

Les marques marginales

Quelques disques d’origine allemande comme Selenacare apparaissent ponctuellement chez Shop-Apotheke France. La marque autrichienne, vendue chez DM en Allemagne pour environ 12 €, profite parfois d’une expédition transfrontalière. Cette disponibilité reste irrégulière.

Les marques accessibles uniquement en ligne

L’écrasante majorité des disques menstruels de qualité passe aujourd’hui par la vente directe. La cliente commande sur le site du fabricant et reçoit son produit en 2 à 5 jours.

Les quatre marques françaises les plus visibles fonctionnent toutes sur ce modèle :

OmyDisc . Pack 1+1 offert (deux tailles S et M, 44,90 €), garantie 90 jours satisfait ou remboursé, applicateur et stérilisateur en option. Possibilité de découvrir le disque de la marque OmyDisc sur le site du fabricant, qui livre la France métropolitaine en 2 à 4 jours ouvrés.

. Pack 1+1 offert (deux tailles S et M, 44,90 €), garantie 90 jours satisfait ou remboursé, applicateur et stérilisateur en option. Possibilité de découvrir le disque de la marque OmyDisc sur le site du fabricant, qui livre la France métropolitaine en 2 à 4 jours ouvrés. Cup&Co . Pack 1+1 offert (deux tailles au choix, 42,90 €), choix entre modèle avec double languette ajustable ou sans languette, garantie 90 jours et silicone particulièrement souple.

. Pack 1+1 offert (deux tailles au choix, 42,90 €), choix entre modèle avec double languette ajustable ou sans languette, garantie 90 jours et silicone particulièrement souple. TheDisk . Disque à 19,90 € l’unité, ficelle de retrait ajustable, l’un des modèles les plus abordables du marché français. Pas de garantie.

. Disque à 19,90 € l’unité, ficelle de retrait ajustable, l’un des modèles les plus abordables du marché français. Pas de garantie. FemDisc. Modèle avec ou sans languette, deux disques jetables offerts à l’achat, prix entre 45 et 53 €. Garantie limitée aux produits non utilisés.

La marque néerlandaise Bamboozy complète l’offre à un prix d’entrée plus accessible (environ 25 €), uniquement en ligne ou via Amazon.

Pharmacie ou achat en ligne : ce que change vraiment le canal

L’achat physique en pharmacie reste rassurant pour une première utilisation : possibilité de voir le produit, conseil d’un pharmacien sur la taille et le mode d’emploi, paiement immédiat sans création de compte.

L’achat en ligne direct au fabricant offre plusieurs avantages que les parapharmacies ne savent pas répliquer :

Un choix de tailles élargi . Les marques en ligne proposent presque toujours au moins deux tailles, souvent dans le même pack. Les parapharmacies ne stockent le plus souvent qu’une seule taille par référence.

. Les marques en ligne proposent presque toujours au moins deux tailles, souvent dans le même pack. Les parapharmacies ne stockent le plus souvent qu’une seule taille par référence. Des packs 1+1 offert . OmyDisc et Cup&Co intègrent cette mécanique en standard. Le coût par disque tombe sous les 25 €.

. OmyDisc et Cup&Co intègrent cette mécanique en standard. Le coût par disque tombe sous les 25 €. Une vraie garantie satisfait ou remboursé . Cup&Co et OmyDisc proposent 90 jours pour tester. Aucune parapharmacie ne reprend un disque ouvert et utilisé.

. Cup&Co et OmyDisc proposent 90 jours pour tester. Aucune parapharmacie ne reprend un disque ouvert et utilisé. Un service client spécialisé. La marque répond directement aux questions sur la taille, le retrait, l’insertion, l’usage avec un stérilet. Le pharmacien généraliste a moins de profondeur sur ces sujets très spécifiques.

Pour une utilisatrice expérimentée qui connaît sa taille, la parapharmacie en ligne reste une option viable. Pour une débutante, le pack avec garantie d’une marque française couvre mieux le risque de mauvaise taille ou d’inconfort.

Questions fréquentes sur le disque menstruel en pharmacie

Le disque menstruel se vend-il en pharmacie de proximité ?

Rarement. Les officines de quartier privilégient les tampons, serviettes et cups menstruelles. Quelques grandes pharmacies urbaines référencent ponctuellement Intimina Ziggy Cup 2 ou Nixit. Avant de se déplacer, un appel à la pharmacie pour vérifier la disponibilité réelle évite un trajet inutile.

Quelle différence entre pharmacie et parapharmacie pour ce produit ?

La pharmacie vend des médicaments et des dispositifs médicaux, le disque menstruel n’étant ni l’un ni l’autre. La parapharmacie regroupe les produits de santé, beauté et hygiène hors médicaments. Le disque relève donc de la parapharmacie. C’est aussi pourquoi les boutiques en ligne dédiées (Easyparapharmacie, Pharma GDD, Doctipharma, Shop-Apotheke) en proposent davantage que les officines physiques.

Le prix est-il plus avantageux en parapharmacie qu’en achat direct ?

Non, dans la majorité des cas. Un disque vendu en parapharmacie reste affiché à son prix unitaire de vente, souvent identique au site officiel. Les sites de marques proposent en revanche des packs (1+1 offert, pack débutante avec applicateur et stérilisateur) qui ramènent le coût par disque sous les 25 €. Sur deux à dix ans d’utilisation, l’écart se creuse.

Existe-t-il des disques en grande surface ou supermarché ?

Non. Carrefour, Leclerc, Monoprix, Auchan et Casino ne référencent pas encore le disque menstruel dans leurs rayons hygiène. Quelques Monoprix urbains proposent ponctuellement des cups (DivaCup, Luneale) sans extension au disque. Le canal supermarché reste donc à exclure pour ce format.