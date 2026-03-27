Comment sentir bon naturellement : nos conseils d’experts

L’essentiel à retenir : les odeurs corporelles résultent de la décomposition de la sueur par les bactéries cutanées, et non de la transpiration elle-même. Pour rester frais, privilégiez des matières naturelles comme le coton, réduisez la pilosité pour limiter la macération et consommez des agrumes ou du thé vert. Un apport de 200 mg de chlorophylle par jour agit comme un déodorant interne naturel.

Vous est-il déjà arrivé de vous sentir gêné par des effluves persistants malgré une hygiène irréprochable ? Cet article vous explique comment avoir une bonne odeur corporelle naturellement en agissant sur les bactéries cutanées et votre alimentation. Vous découvrirez des astuces exclusives sur les matières textiles à privilégier et les bienfaits insoupçonnés de la chlorophylle pour purifier votre signature olfactive de l’intérieur.

Pourquoi votre corps dégage-t-il des odeurs malgré la douche ?

Sortir de la douche et sentir une odeur revenir vite est frustrant. La propreté ne suffit pas toujours car le phénomène est lié aux bactéries sur notre peau.

Le rôle méconnu des bactéries cutanées

La sueur est inodore à la base. Les bactéries décomposent les lipides et protéines, créant les molécules odorantes. C’est un processus purement chimique et naturel.

Les glandes apocrines produisent une sueur plus grasse que les eccrines. Les bactéries s’en nourrissent dans les zones sombres et humides du corps humain.

Pour savoir comment avoir une bonne odeur corporelle naturellement, surveillez vos pathologies liées à la peau. Cela permet de mieux comprendre votre profil dermatologique spécifique.