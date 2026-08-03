Tout savoir sur le pourcentage de calvitie et son évolution

L’essentiel à retenir : la calvitie touche 13 % des Français, soit 8,5 millions de personnes, avec une prévalence masculine grimpant à 50 % après 50 ans. Ce phénomène, dicté par la génétique et l’hormone DHT, impacte particulièrement l’Europe. Identifier votre stade sur l’échelle de Hamilton-Norwood permet d’agir vite, car 95 % des pertes masculines sont d’origine androgénétique.

En France, la calvitie concerne environ 13 % de la population, ce qui représente près de 8,5 millions de personnes confrontées à une perte de densité capillaire. Pourtant, face au miroir, vous avez sans doute l’impression d’être seul à voir vos golfes reculer ou votre sommet du crâne s’éclaircir. On finit souvent par s’inquiéter de chaque cheveu perdu sans savoir si le pourcentage calvitie qui vous concerne relève du processus naturel ou d’une alopécie androgénétique installée.

Cet article décortique les statistiques mondiales et les mécanismes biologiques pour vous aider à évaluer précisément votre situation. Nous allons faire le point ensemble sur les solutions concrètes pour protéger votre capital capillaire.

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Quel est le pourcentage de calvitie selon les statistiques ?

La calvitie touche 13 % des Français, avec une prévalence masculine grimpant à 50 % après 50 ans. L’Europe reste la zone la plus impactée mondialement, devant l’Asie, marquant une disparité géographique et ethnique nette.

Mais comment ces chiffres se traduisent-ils concrètement sur notre territoire ?

La prévalence de l’alopécie sur le territoire français

En France, environ 10 millions de personnes souffrent de chute de cheveux. Les hommes sont majoritaires, mais deux millions de femmes sont aussi concernées. Ce chiffre illustre l’ampleur du phénomène national.

Les statistiques explosent après 65 ans. À cet âge, un homme sur trois présente une calvitie très avancée. Les femmes voient aussi leur densité capillaire chuter drastiquement après la ménopause.

Consultez notre blog spécialisé pour plus d’informations. La situation évolue selon les décennies.

Vos probabilités de perte de cheveux selon votre âge

À 30 ans, 20 % des hommes notent un recul des golfes. Ce taux grimpe à 40 % dès la quarantaine. Le vieillissement naturel fragilise les follicules pileux par cycles décennaux précis.