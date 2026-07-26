Opération hallux rigidus : tout comprendre sur la chirurgie

L’essentiel à retenir : l’hallux rigidus est une arthrose du gros orteil qui réduit progressivement votre mobilité. Pour retrouver une marche fluide et sans douleur, le choix entre cheilectomie ou fusion osseuse dépend de votre stade d’usure. Cette prise en charge permet à plus de 90 % des patients opérés de supprimer définitivement leurs douleurs mécaniques quotidiennes.

L’articulation à la base de votre gros orteil supporte jusqu’à 120 % de votre poids corporel à chaque pas. Cette sollicitation intense explique pourquoi l’hallux rigidus, une forme d’arthrose localisée, finit par bloquer la mobilité du pied et transformer la simple marche en une épreuve douloureuse.

On finit souvent par modifier sa démarche ou renoncer à certaines activités physiques à cause de cette raideur persistante. Cet article détaille les options chirurgicales pour retrouver un appui fluide et on va faire le point ensemble sur l’organisation de votre convalescence pour garantir le succès de l’opération hallux rigidus.

Comprendre l’hallux rigidus et l’arthrose du gros orteil

L’hallux rigidus, arthrose de la base du gros orteil, se traite par cheilectomie pour les cas modérés ou arthrodèse pour les stades avancés, avec un arrêt moyen de 4 à 8 semaines. Ces interventions suppriment la douleur mécanique.

Avant d’envisager une solution radicale, il est utile d’identifier les signaux d’alerte que votre corps vous envoie au quotidien.

Quels sont les signes qui ne trompent pas ?

Vous ressentez une douleur vive lors de la propulsion du pas. Votre articulation métatarso-phalangienne gonfle souvent après un effort. La marche devient alors pénible et très contraignante.

Des ostéophytes apparaissent sur le dessus du pied. Ces bosses osseuses gênent considérablement votre chaussage habituel. La perte de flexion dorsale devient alors flagrante au quotidien pour vous.

Contrairement à une hallux valgus douleur jambe, la raideur est ici centrale. L’articulation se bloque. Votre mobilité diminue chaque jour davantage.