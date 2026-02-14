Rupture extenseur doigt : choisir attelle ou chirurgie

L’essentiel à retenir : une rupture du tendon extenseur impose un diagnostic immédiat pour éviter la déformation définitive du doigt. Le traitement repose majoritairement sur le port strict d’une attelle pendant six à huit semaines. Représentant 10 % des urgences de la main, cette lésion exige une discipline de fer pour garantir la cicatrisation.

Impossible de redresser votre phalange après un traumatisme évoquant une rupture extenseur doigt ? Nous analysons les mécanismes de cette lésion pour vous orienter vers la stratégie de soin idéale. Vous comprendrez pourquoi le choix entre l’immobilisation stricte et l’intervention chirurgicale détermine définitivement le retour à une mobilité normale.

Comprendre l’anatomie et les types de ruptures tendineuses

Le rôle des tendons extenseurs dans la mobilité

Situés sur le dos de la main, ces cordages permettent de redresser les phalanges. C’est une mécanique de précision, vulnérable car très superficielle. Ils assurent l’extension du poignet et des doigts. Sans eux, le doigt reste plié, sans aucune force pour se relever.

Il faut distinguer la section nette de la rupture interne. Une coupure brise la continuité physique du tendon, souvent avec une plaie. La rupture fermée survient, elle, après un mouvement forcé en flexion, sans ouverture cutanée.

Une coupure articulation doigt rompt immédiatement la barrière stérile. Le risque infectieux s’ajoute alors à la perte fonctionnelle mécanique.

Le mallet finger et la déformation en boutonnière

Le Mallet finger touche spécifiquement la dernière articulation du doigt. Le bout tombe et refuse de remonter, c’est purement mécanique. C’est un grand classique des accidents de sport, souvent ignoré à tort par le patient.

Le Mallet finger est souvent négligé au début, mais sans prise en charge, la déformation devient définitive et gêne chaque geste du quotidien.

La boutonnière concerne, elle, l’articulation centrale du doigt. Le doigt se plie au milieu tandis que le bout se redresse paradoxalement.

Mallet finger : Touche la dernière phalange (P3).

Boutonnière : Affecte l’articulation centrale (P2).

: Affecte l’articulation centrale (P2). Signe du marteau : Le bout du doigt chute.

: Le bout du doigt chute. Signe de la boutonnière : Flexion du milieu, extension du bout.

Une fois les types de lésions identifiés, il faut passer à l’examen clinique pour ne pas confondre une rupture avec une simple douleur passagère.

Les signes cliniques et le test d’elson

On observe souvent un gonflement localisé immédiat. La douleur n’est pas toujours intense au repos, ce qui est trompeur. Pourtant, l’impossibilité de tendre activement le doigt reste le signe majeur d’une rupture extenseur doigt. C’est un véritable signal d’alarme.

Pour la bandelette médiane, on utilise le test d’Elson. On demande au patient de plier l’articulation sur le bord d’une table. Si le bout du doigt se tend malgré la contrainte, la bandelette est rompue.

Ne confondez pas cela avec une entorse. Une entorse permet souvent un mouvement résiduel douloureux. La rupture, elle, crée un « « vide » moteur total et immédiat.

Le recours indispensable à l’imagerie médicale

La radiographie systématique est non négociable. Elle cherche un arrachement osseux spécifique. Parfois, le tendon part avec un morceau de phalange. Cela change radicalement la stratégie de soin.

L’échographie montre le tendon en temps réel et en mouvement. L’IRM est plus précise pour les lésions anciennes. Ces examens valident le diagnostic du chirurgien sans ambiguïté.

Une imagerie précise permet d’écarter les lésions associées et de quantifier l’écartement des fibres tendineuses pour choisir le bon traitement.

Choisir entre le traitement conservateur et la chirurgie

Le diagnostic posé, la question se pose : faut-il passer sur le billard ou faire confiance à une attelle ?

L’attelle d’immobilisation : la règle d’or

Pour la majorité des patients, le mallet finger : traitement de référence impose une immobilisation totale. L’articulation ne doit subir aucun mouvement, c’est la condition sine qua non pour que le tendon cicatrise correctement.

Vous partez pour six à huit semaines d’immobilisation stricte, jour et nuit. Si le doigt tombe une seule fois, le compteur repart à zéro, sans exception. C’est une discipline de fer nécessaire. La cicatrisation solide est à ce prix.

Pour éviter les complications durant cette période critique, respectez ces consignes :

Hygiène rigoureuse sous l’attelle

sous l’attelle Surveillance quotidienne de la peau

de la peau Interdiction formelle de tester la flexion

Importance du suivi médical

Quand l’opération chirurgicale devient nécessaire

On opère généralement si un gros fragment osseux est déplacé ou mal positionné. La chirurgie intervient aussi logiquement en cas d’échec du traitement par attelle. Les lésions anciennes sont également concernées.

Voici un comparatif direct pour vous aider à saisir les différences d’impact entre les deux méthodes :

Critère Traitement Orthopédique Chirurgie Risque infectieux Faible Élevé Durée d’arrêt Longue Variable Contrainte quotidienne Très forte Moyenne Taux de réussite 80% 90%

Le chirurgien stabilise souvent l’articulation avec une tige métallique lors d’un brochage. C’est une technique efficace pour maintenir l’alignement, mais elle demande une hygiène parfaite des broches pour éviter l’infection.

Rééducation et gestion des complications post-traumatiques

Le sevrage de l’attelle et la kinésithérapie

Ne retirez surtout pas l’attelle brutalement après l’immobilisation initiale. Le sevrage débute par quelques heures quotidiennes seulement. Le port nocturne reste obligatoire pendant plusieurs semaines supplémentaires pour consolider le résultat.

Le kiné travaille la mobilité sans forcer sur la suture. Les exercices d’auto-rééducation sont la clé d’une récupération complète. La patience est votre meilleure alliée ici pour éviter toute rupture.

Ces techniques spécifiques permettent d’assouplir les tissus cicatriciels. Elles facilitent grandement le glissement du tendon :

Bains écossais

Massages de cicatrice

Exercices de glissement tendineux

Anticiper et traiter les complications possibles

La raideur articulaire est la complication la plus fréquente. L’articulation s’enraidit vite après l’immobilisation nécessaire à la guérison. Il faut bouger les autres doigts pour éviter ce piège redoutable.

Fumer réduit l’apport d’oxygène aux tissus en réparation. Cela ralentit la guérison du tendon de façon drastique. Un sevrage temporaire est vraiment recommandé pour optimiser vos chances de succès.

L’algodystrophie est une réaction inflammatoire disproportionnée et imprévisible. Le doigt devient rouge, chaud et très douloureux. Un diagnostic précoce permet de limiter les séquelles à long terme sur la main.

Une prise en charge rapide de la rupture du tendon extenseur est vitale pour éviter une raideur définitive. Qu’il s’agisse d’une immobilisation par attelle ou d’une chirurgie, votre rigueur durant la convalescence détermine le résultat final. Avec un suivi adapté, vous retrouverez la pleine fonction de votre main.