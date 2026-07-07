La G13, c’est d’abord une histoire. Une indica au passé trouble, qu’on dit sortie d’un laboratoire du gouvernement américain, et qui affiche aujourd’hui en version CBD des taux de cannabidiol oscillant entre 10 et 15 %. Le THC, lui, reste sous les 0,3 % imposés par la loi. Nous l’avons vue devenir en quelques années une valeur sûre chez les amateurs de fleurs au caractère bien trempé. Arômes terreux, détente franche, légende tenace : elle coche beaucoup de cases. Reste à savoir si elle est faite pour vous. C’est ce que nous allons voir ensemble, sans jargon inutile.

Une origine digne d’un film d’espionnage

Peu de génétiques traînent derrière elles une rumeur pareille. L’histoire raconte que la G13 serait née dans les années 1960 ou 1970, dans les serres de l’université du Mississippi, au cœur d’un programme fédéral qui rassemblait les plants de cannabis les plus puissants du monde. Un technicien aurait fini par subtiliser une bouture, la fameuse « Government Indica 13 », avant de la faire circuler sous le manteau chez les cultivateurs américains.

Vrai ? Inventé ? Un peu des deux, probablement. Personne n’a jamais tranché, et c’est sans doute ce flou qui entretient le mythe depuis cinquante ans. Le cinéma s’en est même mêlé : dans American Beauty, sorti en 1999, le personnage de Ricky la cite nommément. De quoi asseoir définitivement sa réputation. Bonne nouvelle pour nous : la variété g13 existe désormais en chanvre CBD, croisée pour garder le profil aromatique d’origine sans le moindre effet planant. Vous héritez de la légende, la légalité en prime.

Fermons la page histoire. Ouvrons le sachet, c’est là que tout se joue.

Des arômes terreux et une détente qui ne triche pas

Au nez, pas de doute possible sur ses racines indica, un ratio proche de 70/30 selon les cultures. Ça sent la terre humide, le bois, avec une pointe de pin et quelque chose de légèrement sucré qui arrive en fin de bouche. Ce bouquet vient de ses terpènes dominants : le myrcène, connu pour son côté apaisant, le caryophyllène et sa note poivrée, puis le pinène, plus frais.

Et à l’usage ? La G13 est une fleur de fin de journée. Nos clients nous le confirment régulièrement : consommée après 19 ou 20 heures, elle relâche les épaules, calme le mental et prépare doucement au sommeil. Comptez 15 à 45 minutes avant de sentir les effets, selon la méthode choisie. Peut-on la prendre en journée ? Rien ne l’interdit, à petite dose. Mais franchement, elle donne le meilleur d’elle-même quand vous n’avez plus rien à faire.

Encore faut-il bien la préparer. Voici nos trois façons préférées de la consommer.

Comment consommer la fleur G13 CBD ?

Chaque méthode a son tempo. À vous de choisir celle qui colle à votre soirée.

La vaporisation, notre recommandation

Réglez votre vaporisateur entre 160 et 190 °C. À ces températures, les cannabinoïdes et les terpènes se libèrent sans combustion, donc sans les substances toxiques de la fumée. Les arômes de la G13 ressortent nettement mieux qu’en la fumant. Effets en 5 à 10 minutes. Si c’est votre première fois, partez sur 0,1 ou 0,2 gramme, pas davantage.

L’infusion, pour les soirées longues

Laissez frémir vos fleurs 15 à 20 minutes dans une eau avec un corps gras, un nuage de lait entier ou une noix de beurre. Ce détail n’est pas optionnel : le CBD est liposoluble, sans gras il part avec l’eau du bain. Les effets mettent 45 minutes à une heure pour arriver, mais tiennent plusieurs heures. Parfait avant de dormir.

La cuisine, pour les gourmands

Un beurre infusé maison, et votre G13 se glisse dans un cake, des cookies, une sauce. Discret, savoureux, et les dosages se maîtrisent bien une fois la base préparée.

La méthode, c’est réglé. Reste la question qui fâche : où trouver une fleur qui tient ses promesses ?

Notre G13 chez Le Lab Shop, et pourquoi ça change tout

Une même variété peut être excellente ou décevante selon qui la cultive et comment elle est conservée. Chez Le Lab Shop, élu meilleur CBD shop d’Europe, chaque fleur passe entre les mains d’une équipe formée directement auprès des agriculteurs et producteurs de la filière chanvre. Rien n’entre au catalogue sans avoir été testé. Notre G13 est disponible en ligne comme dans nos deux boutiques parisiennes, au 6 rue de Sévigné dans le Marais et place de la République, où l’on vous conseille de vive voix si vous hésitez encore.

Côté livraison, Paris est servi en 1h30 à vélo ou en scooter électrique, la proche banlieue en 2h30, le reste de la France en 24 heures. Et parce qu’un achat peut aussi avoir du sens, une partie des bénéfices est reversée à des associations comme l’Unicef ou le Secours Populaire. Vous repartez avec une belle fleur, et un petit geste solidaire au passage.

Un dernier détail avant de commander, et pas des moindres : la loi.

Que dit la loi française sur la G13 CBD ?

Le cadre est posé depuis l’arrêté du 30 décembre 2021 : les fleurs de chanvre se vendent librement tant que leur teneur en THC ne dépasse pas 0,3 %. La G13 CBD respecte ce seuil, elle est donc légale à l’achat comme à la consommation pour les adultes. Deux réflexes de bon sens malgré tout. Exigez les analyses de laboratoire, elles doivent être disponibles sur demande. Et laissez passer les effets relaxants avant de reprendre le volant, votre vigilance en dépend.

Vous savez maintenant d’où vient cette fleur, ce qu’elle vaut et comment en profiter. Le plus simple pour vous faire un avis définitif ? Quelques grammes dans votre prochaine commande, un soir tranquille, et la légende parlera d’elle-même.