Cabinets d’imagerie en réseau : comment sécuriser les échanges entre plusieurs centres

De nombreux centres d’imagerie médicale ne fonctionnent plus de façon isolée. Pour répondre à la demande croissante et assurer un bon maillage territorial, il est aujourd’hui courant qu’un même groupement réunisse plusieurs cabinets — radiologie, scanner, IRM, échographie — répartis sur différentes communes d’un même bassin de vie. Cette organisation en réseau présente de vrais avantages pour les patients, avec davantage de créneaux disponibles et une meilleure répartition des équipements. Mais elle pose aussi une question technique moins souvent évoquée : comment ces différents sites communiquent-ils entre eux, et comment protègent-ils les données qu’ils échangent ?

Entre la transmission d’images médicales, le partage de dossiers patients, la coordination des plannings et la remontée des comptes rendus, les échanges entre centres d’un même groupe sont permanents. Voici les bonnes pratiques à connaître pour que cette organisation en réseau reste aussi sécurisée qu’elle est pratique.

Ce qui circule réellement entre les centres d’un même groupement

Il est utile de prendre la mesure de ce qui transite concrètement entre les sites d’un groupement d’imagerie. Il y a d’abord les images elles-mêmes : les clichés de radiologie, les séries de scanner ou d’IRM, souvent volumineuses, qui doivent parfois être transférées d’un centre à un autre pour une seconde lecture, un avis complémentaire, ou simplement parce que le patient a réalisé son premier examen dans un site et son suivi dans un autre.

Il y a ensuite les dossiers patients associés : identité, antécédents, comptes rendus rédigés par les radiologues, parfois des échanges entre praticiens sur un cas complexe. Ces données de santé sont, comme pour tout examen médical, soumises à une protection renforcée au titre du RGPD et du secret médical.

Enfin, il y a toute la couche organisationnelle : plannings partagés entre les manipulateurs, disponibilités des équipements, remplacements de radiologues d’un site à l’autre. Moins sensible en apparence, cette dimension logistique s’appuie souvent sur les mêmes outils informatiques que les données médicales, ce qui justifie qu’elle bénéficie du même niveau de vigilance.

Les risques propres à une organisation multi-sites

Un cabinet unique, avec un seul réseau informatique et un accès physique maîtrisé, présente une surface de risque relativement contenue. Un groupement de plusieurs centres change la donne : chaque site dispose de sa propre connexion internet, parfois de son propre matériel réseau, et les échanges entre eux transitent nécessairement par internet.

Sans protection adaptée, ces échanges entre sites peuvent être interceptés ou détournés, en particulier lorsque les connexions passent par des liaisons standards non chiffrées. Le risque n’est pas théorique : les structures de santé, y compris les cabinets d’imagerie de taille intermédiaire, sont des cibles régulières de cyberattaques, précisément parce qu’elles traitent des données sensibles tout en disposant parfois de ressources informatiques limitées comparées à un grand établissement hospitalier.

Le risque augmente encore lorsque certains radiologues ou manipulateurs interviennent sur plusieurs sites du groupement et se connectent au système d’information depuis différents lieux, parfois via des réseaux Wi-Fi publics ou peu sécurisés en dehors des murs du cabinet.

Sécuriser la connexion entre les sites du groupement

La solution technique la plus adaptée pour protéger les échanges entre plusieurs centres d’un même groupement reste la mise en place d’un réseau privé virtuel dédié à la structure. Un tel réseau chiffre les communications entre les différents sites, de sorte que les données — qu’il s’agisse d’images médicales ou de dossiers patients — circulent dans un tunnel sécurisé, inaccessible à un tiers qui intercepterait le trafic sur internet.

Un VPN pour entreprise permet précisément de couvrir ce besoin : connecter plusieurs sites d’un même groupement de façon chiffrée, tout en donnant aux radiologues et manipulateurs qui interviennent sur différents centres un accès sécurisé au système d’information, y compris lorsqu’ils se déplacent d’un site à l’autre ou travaillent ponctuellement à distance.

Ce type de solution s’intègre généralement bien avec les logiciels métier utilisés en imagerie médicale (systèmes RIS/PACS pour la gestion des examens et des images), sans nécessiter de refonte complète de l’infrastructure existante. L’objectif n’est pas de complexifier le quotidien des équipes, mais au contraire de leur permettre de travailler en réseau aussi simplement qu’aujourd’hui, avec une couche de protection supplémentaire qui reste invisible une fois configurée.

Encadrer les accès selon les sites et les profils

Au-delà du chiffrement des échanges, une organisation multi-sites gagne à réfléchir précisément à qui peut accéder à quoi. Un manipulateur intervenant uniquement sur un site n’a pas nécessairement besoin d’un accès aux dossiers des patients suivis exclusivement sur un autre centre du groupement. Un secrétariat n’a pas besoin d’accéder aux images elles-mêmes.

Mettre en place des droits d’accès différenciés selon les fonctions et, le cas échéant, selon les sites, limite l’exposition en cas de compromission d’un compte : un identifiant piraté ne donne alors accès qu’à un périmètre restreint, plutôt qu’à l’ensemble des données du groupement.

Cette logique s’applique également aux comptes utilisateurs eux-mêmes : chaque professionnel devrait disposer de son propre identifiant, individuel et non partagé, avec une authentification à deux facteurs sur les systèmes qui le permettent. Cela facilite aussi la traçabilité des accès, utile en cas d’incident.

Former les équipes de tous les sites aux mêmes standards

Un groupement de centres d’imagerie n’est aussi sécurisé que son maillon le plus faible. Il ne sert à rien de déployer des outils de protection avancés sur un site si les équipes d’un autre centre du même groupement continuent d’utiliser des pratiques risquées, faute d’avoir reçu la même information.

Il est donc important d’harmoniser la sensibilisation à la sécurité informatique entre tous les sites : reconnaître une tentative d’hameçonnage, ne jamais transmettre d’identifiants par messagerie non sécurisée, verrouiller son poste de travail en quittant la salle d’examen, signaler immédiatement tout comportement suspect sur le système d’information. Ces réflexes doivent être identiques, quel que soit le centre où l’on exerce au sein du groupement.

Anticiper les obligations réglementaires communes au groupement

Sur le plan réglementaire, un groupement de centres d’imagerie reste soumis aux mêmes obligations qu’un cabinet unique en matière de protection des données de santé, mais à une échelle plus large. Le registre des traitements de données, exigé par le RGPD, doit couvrir l’ensemble des sites et des flux entre eux, pas seulement chaque centre pris isolément.

En cas de violation de données touchant plusieurs sites du groupement — par exemple un accès non autorisé au système partagé — l’obligation de notifier la CNIL dans un délai de 72 heures s’applique de la même façon, avec une complexité supplémentaire : il faut être en mesure d’identifier rapidement quels sites et quels patients sont concernés, ce qui suppose une cartographie claire des données et de leur circulation entre les centres.

Désigner un référent sécurité informatique commun à l’ensemble du groupement, capable de coordonner la réponse en cas d’incident sur n’importe lequel des sites, simplifie considérablement la gestion de ce type de situation.

Une organisation en réseau, à condition qu’elle soit pensée comme telle

Le fonctionnement en groupement permet aux centres d’imagerie médicale de répondre plus efficacement aux besoins des patients sur un territoire donné, tout en mutualisant certaines ressources. Mais cette organisation ne peut fonctionner durablement que si les échanges entre les sites sont pensés dès le départ comme une infrastructure à part entière, avec ses propres exigences de sécurité, et non comme une simple extension informelle de chaque cabinet pris séparément.

Chiffrer les connexions entre sites, encadrer précisément les accès, former l’ensemble des équipes aux mêmes standards et anticiper les obligations réglementaires : ces quelques principes, une fois posés, permettent à un groupement de centres d’imagerie de fonctionner en réseau sans compromettre la protection des données de ses patients.