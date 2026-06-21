Traiter un bouton contour yeux et les grains de milium

L’essentiel à retenir : ces petits points blancs, appelés grains de milium, sont des microkystes de kératine inoffensifs souvent causés par des soins trop riches ou le soleil. Pour retrouver un regard lisse, privilégiez des textures fluides et une protection solaire. Ne les percez jamais seul : un dermatologue peut les extraire sans cicatrice en quelques minutes grâce à une micro-incision précise.

Près de 40 % des adultes voient apparaître de petites perles blanches ou jaunâtres sur leurs paupières au cours de leur vie. Ce petit bouton autour des yeux, souvent un grain de milium, résulte simplement d’un amas de kératine piégé sous l’épiderme.

Pourtant, on a souvent le mauvais réflexe de vouloir les percer comme de simples points noirs, au risque de marquer durablement sa peau. Je vous aide à identifier précisément ces lésions et à adopter les bons gestes pour retrouver un regard lisse sans danger.

C’est quoi ce petit bouton sur le contour des yeux ?

Les grains de milium sont des microkystes de kératine bénins, fermes et blancs, fréquents sur les paupières. Ils résultent souvent de l’usage de crèmes trop riches ou d’un renouvellement cellulaire ralenti, nécessitant une extraction professionnelle.

Mais alors, comment savoir si votre bouton appartient bien à cette catégorie ? Voici les clés pour y voir plus clair.

Reconnaître les grains de milium

Vous avez sans doute remarqué une petite perle blanche ou jaunâtre logée juste sous la surface. Contrairement à un bouton classique, sa texture s’avère étonnamment ferme au toucher.

En fait, ces microkystes colonisent souvent les paupières ou le haut des pommettes. Rassurez-vous, ils sont totalement indolores et ne présentent aucun danger pour votre santé.

Notez aussi que, contrairement aux points blancs, ils ne s’enflamment jamais spontanément. Ils restent stables et lisses.