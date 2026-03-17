Comprendre votre bilan hépato-biliaire et vos résultats

L’essentiel à retenir : le bilan hépato-biliaire est l’outil de prévention majeur pour détecter des inflammations silencieuses et surveiller la toxicité de certains médicaments. En mesurant des enzymes comme l’ALAT ou les GGT, ce test anticipe des lésions irréversibles bien avant l’apparition d’une jaunisse. Un jeûne de 12 heures est préconisé pour garantir la fiabilité de ces marqueurs vitaux.

Vous vous sentez fatigué ou vous craignez que vos traitements n’impactent votre foie sans que vous le sachiez ? Ce guide vous explique comment le bilan hépato-biliaire permet de détecter une inflammation silencieuse ou un blocage des voies biliaires avant l’apparition d’une jaunisse. Vous allez découvrir comment interpréter vos taux d’ALAT, de GGT et de bilirubine pour agir efficacement sur votre santé et protéger votre fonction hépatique durablement.

Pourquoi votre médecin demande un bilan hépato-biliaire ?

Le foie est un organe discret qui ne se plaint que tardivement, rendant ce bilan indispensable pour anticiper.

Identifier une inflammation silencieuse du foie

Les maladies comme la stéatose évoluent sans douleur. Le bilan sanguin détecte des anomalies avant que la fatigue n’apparaisse. C’est un outil de prévention majeur qui devance les signes cliniques pour une prise en charge rapide.