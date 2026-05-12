Tout savoir sur le calcul de l’apa en ehpad en 2026

L’essentiel à retenir : le montant de votre APA en EHPAD dépend du tarif dépendance de l’établissement, de votre niveau d’autonomie (GIR 1 à 4) et de vos ressources. Cette aide réduit vos frais liés à la perte d’autonomie, laissant uniquement à votre charge le ticket modérateur équivalent aux GIR 5-6, soit une participation minimale garantie pour tous.

L’Allocation Personnalisée d’Autonomie finance une part importante des prestations d’aide quotidienne, mais son montant varie selon des critères bien précis. Vous vous demandez sûrement comment est calculé l’apa en ehpad alors que les factures s’accumulent et que les règles administratives semblent parfois opaques.

Je vais vous aider à y voir plus clair en décortiquant les trois piliers de cette aide : votre degré d’autonomie évalué par la grille AGGIR, le tarif dépendance de votre établissement et vos ressources personnelles. On fait le point ensemble pour que vous puissiez anticiper votre reste à charge sans mauvaise surprise.

Le calcul de l’APA en EHPAD et les conditions d’éligibilité

L’APA en EHPAD est accessible dès 60 ans pour les résidents en GIR 1 à 4. Le montant dépend du tarif dépendance de l’établissement, des ressources du senior et de son niveau d’autonomie.

Mais avant de sortir la calculatrice, sachez que l’accès à cette aide est strictement encadré par des critères d’âge et de résidence bien précis.

Les critères d’âge et de résidence à respecter

Pour prétendre à cette aide, vous devez avoir au moins 60 ans. Elle cible les seniors rencontrant des difficultés pour réaliser les actes essentiels du quotidien.

L’obligation de résider dans un établissement médico-social agréé est centrale. Votre structure doit se situer en France, où votre résidence doit être stable et régulière.

Enfin, les ressortissants étrangers doivent fournir un titre de séjour valide. Sans ce document, la validation de votre dossier d’allocation sera tout simplement impossible.